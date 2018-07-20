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أخبار العالم

العراق: عناصر إرهابية قتلت شرطيا وأصابت آخر بمحافظة صلاح الدين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مركز الإعلام الأمني، الجمعة، أن عناصر إرهابية قتلت شرطيا وجرحت آخر في الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين.

وقال مركز الاعلام - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) " إن القوات الأمنية في صلاح الدين تجري عملية تفتيش عن عناصر إرهابية فتحت النار على نقطة تفتيش في ناحية الإسحاقي (الكائنة في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين)، ما أدى الى استشهاد شرطي وجرح آخر " .

وكان مصدر في محافظة صلاح الدين قال، أمس " إن قذائف هاون سقطت وسط قضاء بلد، أعقبه هجوم على نقطة تفتيش عسكرية في محيط القضاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة ".
يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي يقوم بين فترة وأخرى باستهداف محافظة صلاح الدين، إلا أن القوات الأمنية بالمحافظة تحبط تلك الهجمات وتتمكن من تكبيد التنظيم خسائر فادحة.

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