للمعلمين.. سجل بياناتك للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تبحث عن معلمين من ذوي الخبرات فى مجال التدريب ، ليكونوا أول من يتلقى التدريب على المناهج الجديدة التى سيتم تطبيقها في إطار رؤية "التعليم 2.0" المتعلقة بنظام التعليم الجديد.ونوهت الوزارة بأن المشاركون سيحضرون دورات تدريبية مباشرة ، وسيتولون مسؤولية نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات بهدف مشاركة المناهج الجديدة والمحتوى الجديد مع معلمين آخرين.وخصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ، لتسجيل بيانات الراغبين في تقديم طلب للإلتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة ، وهذا الرابط هو :