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تعليم

للمعلمين.. سجل بياناتك للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تبحث عن معلمين من ذوي الخبرات فى مجال التدريب ، ليكونوا أول من يتلقى التدريب على المناهج الجديدة التى سيتم تطبيقها في إطار رؤية "التعليم 2.0" المتعلقة بنظام التعليم الجديد.

ونوهت الوزارة بأن المشاركون سيحضرون دورات تدريبية مباشرة ، وسيتولون مسؤولية نقل الخبرات وتنفيذ التدريبات بهدف مشاركة المناهج الجديدة والمحتوى الجديد مع معلمين آخرين.

وخصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ، لتسجيل بيانات الراغبين في تقديم طلب للإلتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة ، وهذا الرابط هو : 

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