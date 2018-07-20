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أخبار العالم

لوهانسك الشعبية تتهم أوكرانيا بانتهاك الهدنة وقصف أراضيها

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إنه خلال الساعات الـ24 الماضية انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة مرتين باستخدام قاذفات قنابل من أنواع مختلفة"، مضيفا أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية في بريشيب وفرونزي.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق نحو 30 قذيفة باتجاه لوهانسك، غير أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا، قد وافقت في شهر يونيو الماضي، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري.

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