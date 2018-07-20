مصرع 8 في انقلاب قارب بولاية ميزوري الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم / الجمعة / مصرع ثمانية أشخاص على الأقل جراء انقلاب قارب كان يقله 31 شخصا، في ظل أجواء عاصفة ببحيرة في ولاية ميزوري.



وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية -" إن غواصين يمشطون المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين ".



وأضاف أن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذاداكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون ، مشيرا إلى أنه جاري البحث عن المفقودين .

