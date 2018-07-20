إشادة السيسي بتطور العلاقات بين مصر والسودان تتصدر نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدى المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مجموعة من أهم الأخبار المحلية والرياضية التي يشهدها العالم، صباح اليوم، الجمعة.



وتصدر الفقرة الإخبارية المحلية:"فى القمة المصرية السودانية- السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية المتواصلة فى علاقات البلدين،المتحدث العسكرى:هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين، مدبولى: يفاجئ الخط الساخن باتصال للتأكد من بيانات قوائم انتظار العمليات".



أما الأخبار العالمية فتصدر "ترامب يتطلع لاجتماع ثان مع بوتين ".

