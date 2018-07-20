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أخبار العالم

شكوك في كوريا الجنوبية بعد مزاعم العثور على حطام سفينة الكنز

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
رويترز
عبر خبراء في سول عن شكوكهم في ما أعلنته شركة كورية جنوبية من أنها عثرت على حطام سفينة حربية روسية بداخلها "كنز" من الذهب تعادل قيمته 130 مليار دولار قبالة ساحل البلاد.

كانت شركة شينيل جروب التي تأسست الشهر الماضي قد قالت يوم الثلاثاء إنها عثرت على حطام ديمتري دونسكوي، وهي سفينة حربية روسية مصفحة بنيت في ثمانينيات القرن التاسع عشر وغرقت عام 1905 بعد أن قاتلت سفنا حربية يابانية.

وقالت الشركة إن السفينة تحوي ذهبا بقيمة 150 تريليون وون (130 مليار دولار) وإنها ستقدم الأسبوع المقبل أدلة تدعم ما تقوله. وذكرت في بيان أنها "الجهة الوحيدة في العالم" التي اكتشفت السفينة.

وجاء البيان مصحوبا بصور ومقطع فيديو لحطام، بما في ذلك جزء بدا أنه يظهر اسم السفينة. وقالت الشركة إن فريق البحث ضم خبراء من بريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية.

وقال باك سونج-جين المتحدث باسم الشركة لرويترز "نعتقد بوجود صناديق ذهب، هذا مثبت تاريخيا".

لكن الإعلان قوبل بالشك من جانب معهد كوريا لعلوم وتكنولوجيا المحيطات الذي تديره الحكومة والذي أبلغ وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنه عثر على الحطام عام 2003.

ولم يرد المعهد على طلب للتعقيب، لكن موقعه الإلكتروني يعرض صورا يعود تاريخها لعام 2007 ويقول إنها لحطام السفينة إلى جانب خرائط للمكان بشكل عام.

وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن شركة إنشاءات كورية جنوبية تحدثت أيضا عن أنها أول من اكتشف السفينة الحربية الروسية.

وأبدى أكاديميون شكوكا حيال تقارير سابقة عن كنز ضخم في السفينة، كما حذر مراقبون ماليون كوريون جنوبيون من الاستثمار في مغامرات البحث عن الكنوز.

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