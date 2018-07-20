ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
طارق موسى
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، افتتاح الدورة الحادية عشر للمهرجان القومى للمسرح دورة الكاتب "محمود دياب"، المقامة خلال الفترة من 19 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل، وذلك مساء أمس الخميس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

ودعت الدكتورة إيناس عبد الدايم،في كلمتها جمهور المسرح بالتواجد والحضور،لافتة إلى أن المسرح لا يزدهر إلا بالحضور الجماهيري،مشيرة إلى أهمية هذا المهرجان الذى من أجله ترعاه وزارة الثقافة،فالمسرح هو فن اليقظة والوعى والحوار والإبداع والتواصل والتحضر.

وأضافت وزير الثقافة:"اليوم يشرفنا أن نحتفى أيضا بالكاتب المسرحى الكبير محمود دياب الذى طالما شغل نفسه بهموم المواطن المصرى البسيط".

بدأ برنامج الافتتاح بالعرض المسرحى " أرض لا تنبت الزهور" للكاتب محمود دياب، ثم عرض فيلم وثائقى بعنوان " محمود دياب.. الباحث عن العدالة " من انتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يروى أهم المحطات فى حياة محمود دياب، كما يتضمن شهادات حية من أصدقائه وأقاربه، أعقب ذلك كلمات قصيرة للفنان اسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح، وأخرى للدكتور حسن عطية رئيس المهرجان .

وكرمت إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح اسم الفنان الراحل محمود دياب وتسلمت درع التكريم ابنته هالة، والفنان الكبير جلال الشرقاوى وقدمته سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى وقدمه المؤلف كرم النجار، والدكتور حسين عبد القادر وقدمته الفنانة مديحة حمدى، والدكتورة سميرة محسن وقدمها الفنان حسن الرداد، والدكتور حسين العزبي وقدمه الفنان سيد رجب، والناقد الراحل محمد الرفاعي، وتسلم الدرع نجله شادى، وقدمه المخرج مجدي أحمد على .

حضر الافتتاح كوكبة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة منهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، المخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة.

كما حرص على حضور الحفل كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، الفنانة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان، الفنانة رجاء حسن، المخرج فهمى الخولى، الفنانة عزة لبيب، الفنان مجدى صبحى، الفنانة هند عاكف .
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط
وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط

ترشيحاتنا

كوكا يرد على محمد صلاح بصورة جديدة له في الإجازة

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

الموساد: أحبطنا هجوما إيرانيا بفرنسا

الإعلامي أحمد الهواري يتعرض لحادث مروع.. صور

مصدر أمنى: متهمو إدارة مصنع هيروين العبور من شمال سيناء

الجيش الإسرائيلي يكشف عن دبابات جديدة تستهدف الأفراد

التعليم تغلق باب تقديم الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية

المتحدث العسكرى:هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

أحمد ماهر يستأنف عرض "الملك مروان وحفيد طرزان" بداية العام

حكم ارتداء الحاج حقيبة على ظهره أثناء الحج

تعرفي على قائمة أكلات خفيفة للشاطئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
إشادة السيسي بتطور العلاقات بين مصر والسودان تتصدر نشرة صباح البلد
فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟