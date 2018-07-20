وزيرة الثقافة: محمود دياب شغل نفسه بهموم المواطن المصري البسيط

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، افتتاح الدورة الحادية عشر للمهرجان القومى للمسرح دورة الكاتب "محمود دياب"، المقامة خلال الفترة من 19 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل، وذلك مساء أمس الخميس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .



ودعت الدكتورة إيناس عبد الدايم،في كلمتها جمهور المسرح بالتواجد والحضور،لافتة إلى أن المسرح لا يزدهر إلا بالحضور الجماهيري،مشيرة إلى أهمية هذا المهرجان الذى من أجله ترعاه وزارة الثقافة،فالمسرح هو فن اليقظة والوعى والحوار والإبداع والتواصل والتحضر.



وأضافت وزير الثقافة:"اليوم يشرفنا أن نحتفى أيضا بالكاتب المسرحى الكبير محمود دياب الذى طالما شغل نفسه بهموم المواطن المصرى البسيط".



بدأ برنامج الافتتاح بالعرض المسرحى " أرض لا تنبت الزهور" للكاتب محمود دياب، ثم عرض فيلم وثائقى بعنوان " محمود دياب.. الباحث عن العدالة " من انتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يروى أهم المحطات فى حياة محمود دياب، كما يتضمن شهادات حية من أصدقائه وأقاربه، أعقب ذلك كلمات قصيرة للفنان اسماعيل مختار، مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح، وأخرى للدكتور حسن عطية رئيس المهرجان .



وكرمت إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح اسم الفنان الراحل محمود دياب وتسلمت درع التكريم ابنته هالة، والفنان الكبير جلال الشرقاوى وقدمته سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى وقدمه المؤلف كرم النجار، والدكتور حسين عبد القادر وقدمته الفنانة مديحة حمدى، والدكتورة سميرة محسن وقدمها الفنان حسن الرداد، والدكتور حسين العزبي وقدمه الفنان سيد رجب، والناقد الراحل محمد الرفاعي، وتسلم الدرع نجله شادى، وقدمه المخرج مجدي أحمد على .



حضر الافتتاح كوكبة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة منهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، المخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة.



كما حرص على حضور الحفل كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل، الفنانة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان، الفنانة رجاء حسن، المخرج فهمى الخولى، الفنانة عزة لبيب، الفنان مجدى صبحى، الفنانة هند عاكف .