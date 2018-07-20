تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 36 - الصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 25

مطروح: العظمى 31- الصغرى 24

بور سعيد: العظمى 32 – الصغرى 25

دمياط: العظمى 32 – الصغرى 25

الإسماعيلية: العظمى 28 – الصغرى 22

السويس: العظمى 37 – الصغرى 24

العريش: العظمى 34 – الصغرى 19

رفح: العظمى 34 - الصغرى 20

طابا: العظمى 35 – الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 37 – الصغرى 28

الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 29

الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 24

بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 24

أسيوط: العظمى 38 – الصغرى 25

الأقصر: العظمى 40 – الصغرى 26

أسوان: العظمى 39 – الصغرى 27

شلاتين: العظمى 40 – الصغرى 28

حلايب: العظمى 38 – الصغرى 30

الوادي الجديد: 39 – الصغرى 26

