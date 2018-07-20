الموساد: أحبطنا هجوما إيرانيا بفرنسا

قالت قناة "كان" بالتلفزيون الإسرائيلي إن جهاز المخابرات "الموساد" أكد أنه صاحب المعلومات الاستخباراتية الأمنية التي نفذت على أثرها حملة اعتقالات واسعة في أوروبا ضد شخصيات إيرانية بزعم ضلوعهم بالتخطيط لتفجير مؤتمر تجمعت فيه حركات إيرانية معارضة أُقيم نهاية يونيو الماضي في فرنسا.



وأكد الموساد أن الأجهزة الأمنية الأوروبية اطلعت على المعلومات التي توصل إليها وأن دبلوماسيًا إيرانيًا من النمسا قاد محاولة التفجير المزعومة بمشاركة دبلوماسيين إيرانيين آخرين.



وكانت السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية، قد أعلنت أوائل يوليو الجاري، أنها قامت بعملية مشتركة لاعتقال 6 أشخاص بزعم ضلوعهم بالتخطيط لتفجير قاعة مؤتمر نظمته أكبر جماعة معارضة للحكومة الإيرانية المعروفة باسم "مجاهدي خلق".



وقامت السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية، باعتقال 6 أشخاص في بلادهم الثلاثة، بزعم ضلوعهم بالتخطيط لتفجير مؤتمر تجمعت فيه حركات إيرانية معارضة أُقيم السبن في فرنسا.



وقال التلفزيون الإسرائيلي أن "الخلية الإيرانية"، التي اعتقلت وبحوزتها موادًا متفجرة، كانت تستعد لتنفيذ هجمات إضافية ضد أهداف تقع في أوروبا وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد تطرق في أحد خطاباته قبل نحو أسبوعين، للاعتقالات في أوروبا، وصرح إن "الهجوم لم يحبط بالصدفة".