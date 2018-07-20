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أخبار العالم

انطلاق مسيرات وتظاهرات من غزة بعد إقرار قانون القومية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
سمر صالح
أفادت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن مسيرات وتظاهرات العودة على الحدود مع قطاع غزة اليوم، ستحدد مصير التوتر بالجنوب وذلك في أول جمعة بعد إقرار "قانون القومية" العنصرية الذي يؤسس التطهير العرقي.

وقالت القناة العبرية، إن التظاهرات اليوم ستكون عنصرا مهما لحسم التوتر، إما التوجه نحو تصعيد عسكري، وإما التهدئة.

وبحسب القناة العاشرة، تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن حركة حماس تعتزم القيام بمسيرات وتظاهرات على الحدود بعد صلاة الجمعة.

ونقلت العاشرة، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها: "إن هناك شكوكا في إعلان حماس وقف التظاهرات والبالونات الحارقة، مؤكدين أن مسيرات وتظاهرات اليوم هي التي ستحدد مصير التوتر بالجنوب".

وأضافت المصادر "أن اليوم الجمعة سنعرف أين تتجه الأوضاع هل إلى هدوء أو تصعيد، وأن أي تظاهرات عنيفة ستشق الطريق نحو التصعيد".

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