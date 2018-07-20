شاهد.. سارة جيسكا باركر تتناول العشاء مع عائلتها

ذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أن النجمة سارة جيسكا باركر تستمتع بقضاء إجازة الصيف مع طفلتيها التوأم فى قرية بورتوفينو الايطالية، حيث شوهدت وهي تتناول العشاء مع أفراد عائلتها الخميس.



النجمة البالغة من العمر 53 عامًا شوهدت مع ابنتيها التوأم "تابيثا" و"ماريون" البالغتين من العمر 9 سنوات، وبعد أن انتهت من تناول وجبة العشاء غادرت إلى المنزل مع زوجها الممثل "ماثيو برودريك " وابنها "جيمس" 15 عاما وابنتيها.



جدير بالذكر أن سارة جيسكا باركر تستعد لمسلسل من إنتاج شبكة "HBO" بعنوان "انفصال" والذى صدر الموسم الثانى منه فى يناير الماضى مع احتمال أن يكون هناك موسم ثالث.



ويدور المسلسل حول زوجين "فرنسيس" التى تجسدها سارة، و"روبرت" الذى يجسده " توماس هادن تشورتش" ويعانيان خلال رحلة طلاق طويلة.