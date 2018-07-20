ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. سارة جيسكا باركر تتناول العشاء مع عائلتها

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:30 م
صدى البلد
مصطفى فيصل
ذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أن النجمة سارة جيسكا باركر تستمتع بقضاء إجازة الصيف مع طفلتيها التوأم فى قرية بورتوفينو الايطالية، حيث شوهدت وهي تتناول العشاء مع أفراد عائلتها الخميس.

النجمة البالغة من العمر 53 عامًا شوهدت مع ابنتيها التوأم "تابيثا" و"ماريون" البالغتين من العمر 9 سنوات، وبعد أن انتهت من تناول وجبة العشاء غادرت إلى المنزل مع زوجها الممثل "ماثيو برودريك " وابنها "جيمس" 15 عاما وابنتيها.

جدير بالذكر أن سارة جيسكا باركر تستعد لمسلسل من إنتاج شبكة "HBO" بعنوان "انفصال" والذى صدر الموسم الثانى منه فى يناير الماضى مع احتمال أن يكون هناك موسم ثالث.

ويدور المسلسل حول زوجين "فرنسيس" التى تجسدها سارة، و"روبرت" الذى يجسده " توماس هادن تشورتش" ويعانيان خلال رحلة طلاق طويلة.
شاهد.. سارة جيسكا باركر تتناول العشاء مع عائلتها
شاهد.. سارة جيسكا باركر تتناول العشاء مع عائلتها
شاهد.. سارة جيسكا باركر تتناول العشاء مع عائلتها
شاهد.. سارة جيسكا باركر تتناول العشاء مع عائلتها

ترشيحاتنا

انطلاق مسيرات وتظاهرات من غزة بعد إقرار قانون القومية

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية

مى نور الشريف تهنئ محمد عبد المعطى وفرح علي بزفافهما

شاهد.. وزير الطيران يكشف تفاصيل هبوط الطائرة الأوكرانية اضطراريا

المتحدث العسكرى:هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين

رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات .. صور

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

أنيستا يخوض مرانه الأول مع ناديه الياباني الجديد

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

علي معلول يغيب عن مران الأهلي

جوارديولا مستاء من غياب لاعبيه بسبب العطلة عقب كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية
إسماعيل عبد الرؤوف: داعش يمتلك آلة إعلامية قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟