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فن

شاهد .. هنا شيحة في كواليس فيلم الديزل

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
مصطفى فيصل
نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة جديدة على حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس فيلمها الجديد "الديزل" حيث تجسد فيه شخصية عفاف.

جدير بالذكر أن فيلم "الديزل" من بطولة محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، شيماء سيف وسهر الصايغ، ومن تأليف أمين جمال ومحمود حمدان وإخراج كريم السبكى ومن المقرر نزوله فى موسم عيد الأضحى المقبل.
شاهد .. هنا شيحة في كواليس فيلم الديزل

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