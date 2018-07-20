أسهم اليابان تهبط في نهاية جلسة شهدت تعاملات متقلبة

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الجمعة بعدما أدى تراجع اليوان الصيني في وقت سابق إلى عودة المخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه مخاطر متزايدة بسبب نزاع تجاري كبير مع الولايات المتحدة.



وانخفض المؤشر نيكي القياسي الياباني 0.29 بالمئة إلى 22697.88 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 بالمئة مسجلا 1744.98 نقطة. لكن المؤشرين سجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.



وتصدرت قائمة الخاسرين أسهم شركات إنتاج الصلب والمعادن غير الحديدية وشركات الشحن بانخفاضات بلغت 1.3 و1.7 و1.4 بالمئة بالترتيب. وجرت العادة على تضرر أسهم شركات الشحن من مخاوف الحرب التجارية.



وهبط سهم كوبي ستيل 2.3 بالمئة، بينما نزل سهم طوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة وسومكو 4.1 بالمئة.