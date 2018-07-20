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فن

سارة سلامة تتعرض لوعكة صحية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
شروق ابراهيم
تعرضت الفنانة سارة سلامة لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى بسبب تعرضها لضيق في التنفس.

وغادرت سارة المستشفى بعد ساعات بعد إجراء الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان عليها والتأكد من سلامة صحتها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سارة سلامة هو مسلسل "لأعلى سعر" الذي عرض في رمضان ٢٠١٧ من بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي.
سارة سلامة تتعرض لوعكة صحية

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