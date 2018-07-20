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أخبار العالم

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
سمر صالح
هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطرد الأندية القطرية من جميع المسابقات حال عدم دفع غرامة 55 ألف فرنك سويسري، مستحقة على أندية قطرية كعقوبة تأديبية بعد إدانتها بمخالفة قوانين ولوائح الاتحاد الدولي.

وقالت صحيفة "الوئام" السعودية إنه بحسب التفاصيل فقد تمت إدانة ناديي العربي والخريطيات لعدم امتثالها للقرارات السابقة الصادرة عن إحدى هيئات "فيفا"، أو قرار استئناف محكمة "CAS"، حيث أمرت بدفع مبالغ كبيرة من المال للاعبين، وفرضت على الأول غرامة مالية قدرها 30 ألف فرنك سويسري، بينما فرضت على الثاني مبلغ 25 ألف وتم منحهما مهلة نهائية مدتها 90 يومًا لدفع المبالغ المستحقة.

كما سيواجه الناديان خصم تلقائي من 6 نقاط، والفرض التلقائي لحظر النقل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين، إذا فشلا في الوفاء بالموعد النهائي.

وفي حال أخفق الاتحاد القطري لكرة القدم في تنفيذ العقوبات المذكورة على المستوى المحلي، وتزويد الأمانة للجنة التأديب التابعة للفيفا بإثبات تنفيذ حكم النقاط أو حظر النقل، فإن الإجراءات التأديبية قد تؤدي إلى الطرد من جميع مسابقات فيفا.

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