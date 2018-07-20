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أخبار العالم

مقتل 7 وإصابة 9 مسلحا في اشتباكات مع شرطة الحدود الأفغانية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
قُتل ما لا يقل عن 7 مسلحين وأصيب 9 آخرون إثر وقوع اشتباكات مع قوات شرطة الحدود الأفغانية في ولاية قندهار جنوب أفغانستان بالقرب من خط دوراند الحدودي.

كما قُتل اثنان من قوات شرطة الحدود الأفغانية وأصيب خمسة آخرون، خلال وقوع اشتباكات متفرقة مع المسلحين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي لحكومة قندهار - في بيان - أن مجموعة من المسلحين شنوا هجوما منسقا على مواقع أمنية تابعة لقوات شرطة الحدود الأفغانية في منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار القريبة من خط دوراند الحدودي الفاصل بين أفغانستان وباكستان.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.

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