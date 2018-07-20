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شاهد.. وزير الطيران يكشف تفاصيل هبوط الطائرة الأوكرانية اضطراريا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال الفريق يونس المصري وزير الطيران، إن الطائرة الأوكرانية اضطرت للهبوط بالقرب من مطار العلمين المدني، بسبب عطل فني في محركاتها.

وأضاف «يونس» خلال تصريحات لـ برنامج «صباح أون» المذاع على قناة «أون لايف» أن الطائرة الأوكرانية كانت في طريقها إلى السودان، لافتا إلى أن الطائرة الأوكرانية هي طائرة شحن كانت تتجه إلى العلمين للتزود بالوقود وحدث عطل فني قبل مطار العلمين بـ 48 ميلا، واضطرت إلى الهبوط الاضطراري في منطقة زراعية غير مخصصة لهبوط الطائرات.

ونوه وزير الطيران، بأن جميع أفراد طاقم الطائرة في صحة جيدة، والآن يتم إجراء فحوصات طبية شاملة لهم في مستشفيات القوات المسلحة، ولا يوجد إصابات خطيرة، لافتا إلى أنه سيتم دفع بالإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدني لتحليل ووقوف تداعيات الحدث، مشددا على أن الهبوط لا يعد حادثا لأن الطائرة نزلات بسلام وهذا يسمى هبوط اضطراري.

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شاهد.. وزير الطيران يكشف تفاصيل هبوط الطائرة الأوكرانية اضطراريا

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