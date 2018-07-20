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أخبار العالم

أمريكا تقدم مقترحين لـ حماس مقابل تحسين اقتصاد غزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، بتقديم مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين، مقترحًا جديدًا لحركة حماس بغزة، من أجل حل المشاكل الاقتصادية للقطاع.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، جيسون جرانبلات، طالبا حركة حماس، الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف العمليات ضدها، مقابل الحصول على دعم مالي، لتحسين الاقتصاد بقطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، أضاف المسؤولان في مقال نشروه في صحيفة "واشنطن بوست" أنه على حماس اغتنام قدرتها على الاختراع، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من تحويل أي شيء إلى سلاح مثل طائرات ورقية حارقة.

ووفقا للقناة العاشرة، طالب المسؤولان حركة حماس، إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، مقابل تحسين الاقتصاد.

ونقلت العاشرة عن المسؤولين قولهما لحماس: "حان الوقت للاعتراف بدولة إسرائيل، وبدون ذلك لن يتم حل مشاكل قطاع غزة".

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