غزة تستعد لجمعة لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين

يستعد أهالي قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان، كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.



وقالت: سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.



وتعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أزمة مالية خانقة بفعل نقص التمويل، مما دفعها إلى إعلان عزمها إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في غزة.



وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأونروا" عام 1949 بعد فرار مئات الألوف من الفلسطينيين أو طردهم من ديارهم خلال حرب عام 1948 التي أعقبت تأسيس دولة إسرائيل، وتقدم الوكالة حاليا المساعدة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الشرق الأوسط.



تجدر الإشارة إلى أن اجمالي الشهداء الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار التي بدأت في الثلاثين من مارس الماضي بلغ 142 شهيدا، بينهم 18 طفلا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فيما بلغ أصيب أكثر من 16 ألف مواطن بجراح مختلفة، بينهم 390 وصفت إصاباتهم بالخطيرة.