ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة فى مطروح

حصل موقع «صدى البلد» على أسماء جميع المصابين فى الحادث الذى وقع صباح اليوم الجمعة أمام المقابر الألمانية على طريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين لتقديم الإسعافات الأولية لهم.



وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا هم رشا عبد الله ٢٧ سنة - الجيزة وإبراهيم ا. ا. ١٨ سنة ويقطن بالقاهرة، وعبد الرحمن ممدوح، 20 سنة، الجيزة، ومجدي على، ١٦ سنة الجيزة، وأحمد ابراهيم، ٤٥ سنة القاهرة، آلاء أحمد، ١٦ سنة، الجيزة، وعمرو جمال ٢٠ سنة، الجيزة، ومروة عوض، ٣٩ سنة، القاهرة، أحمد ا ش ٤٢، سنة، و ملك ا ح، ١١ سنة، القاهرة، وحسن احمد،٧ سنوات، القاهرة، وأروى أحمد 14 سنة، القاهرة وزينب حسن ٥٦ سنة الجيزة.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجار رفع آثار الحادث.