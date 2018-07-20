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أخبار العالم

ارتفاع المصابين بالتسمم الغذائي في توفا الروسية إلى 187 حالة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن رئيس جمهورية (توفا) الروسية شلبان كارأوول اليوم /الجمعة/ ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي في كيزيل العاصمة إلى 187 شخصًا.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن شلبان كارأوول قوله "بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين توجهوا إلى المستشفيات؛ طلبا للمساعدة الطبية 187، تم إسعاف 99 منهم". وأضاف "أن حالة الأغلبية منهم متوسطة الخطورة ومستقرة".

يُذكر أن المصابين تناولوا وجبة غذائية في أحد مطاعم المدينة من لحم دجاج جُلِب من إقليم آخر. وتقوم حاليا لجنة التحقيق بإجراء تحقيق أولي، حيث فتحت الشرطة قضية جنائية.

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