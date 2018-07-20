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أخبار العالم

المعارضة القطرية ترد على فتوى زوجة تميم بتحريم الحج

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المعارضة القطرية ردت على الفتوى التي أطلقتها زوجة أمير قطر تميم بن حمد مؤخرًا، والتي أكدت فيها أنه لايجوز الحج إلا عن طريق الخطوط القطرية وأن من يذهب إلى الحج بغيرها سيكون (آثمًا)!!

وتساءلت المعارضة القطرية أنه بأي حق يتم منع المواطن القطري من فريضة الحج؟، مؤكدة أن الحالة السياسية في قطر تسودها الضبابية والوضوح الرمادي، وأن السياسة في قطر أصبح الكل يفتي بها.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نقول ونردد دائما بأن النظام القطري هو راعي الإرهاب الأول في المنطقة، تتكرر الفضائح وتنكشف الحقائق يومًا بعد يوم ونناشد الشعب القطري بالوقوف جنبًا إلى جنب ضد هذا النظام الجائر الإرهابي».

وأوضحت أن «على الشعب القطري أن يعي تمامًا ويحذر بأن هذا النظام لديه أذرعًا وجواسيس في جميع المؤسسات الحكومية ويكتبون التقارير ضد أي موظف سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، ويرفعونها إلى جهاز الأمن في حال أنهم تذمروا أو انتقدوا النظام».

وأضافت، «نعلم تمامًا حجم الاستبداد والطغيان الذي يمارسه هذا النظام الإرهابي ضد هذا الشعب، منع المواطن القطري من أداء فريضة الحج تحت فتوى أصدرتها «حرم» تميم بن حمد بأنه لايجوز الحج إلا عن طريق الخطوط القطرية وأن من يذهب إلى الحج بغيرها سيكون (آثمًا)!!».

وقالت «أصبحت السياسة في قطر الكل يفتي بها، الحالة السياسية في البلاد تسودها الضبابية والوضوح الرمادي.. بأي حق يتم منع المواطن القطري من فريضة الحج؟».

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