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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين مصر للبترول وبتروناس الماليزية لإنتاج وتسويق الزيوت

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:20 ص
جانب من التوقيع بحضور
جانب من التوقيع بحضور الملا
مصطفى خلاف ومايكل عياد
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى مصر للبترول وبتروناس الماليزية بهدف التعاون في إنتاج وتسويق الزيوت المتخصصة من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بمجمع خلط الزيوت المملوك لشركة مصر للبترول بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لإنتاج 30 ألف طن سنويًا من الزيوت عالية الجودة وتسويقها داخل مصر وخارجها من خلال التصدير لأسواق الدول الإفريقية.

وقع المذكرة كل من المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول والسيد جوسيبى داى أريجو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بتروناس العالمية لزيوت التشحيم ( بى إل إى ) .

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا أهمية مذكرة التفاهم في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية موضحًا أن التعاون بين الشركتين يهدف لاستثمار البنية التحتية والطاقات الإنتاجية الفائضة في توفير منتجات بترولية متخصصة بأعلى مواصفات الجودة ولها مردود اقتصادى كبير من خلال المساهمة في توفير متطلبات السوق المحلى بدلًا من الاستيراد لترشيد النقد الأجنبي وتصدير كميات للأسواق الخارجية لزيادة الجدوى الاقتصادية والعائدات، مشيرًا إلى أن المشروع يوجه اهتمامه إلى تحسين مواصفات المنتجات البترولية المتخصصة بالاعتماد على تكنولوجيات حديثة في هذا المجال بما يسهم في تقديم منتجات عالية الجودة تلائم احتياجات السوق المحلى والمستهلكين في الوقت الحالي فضلا عن كونها منتجات ذات قدرة تنافسية متميزة تسهم في النفاذ للأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الأفريقية في ظل عضوية مصر في منظمة الكوميسا ، مؤكدا ً أهمية دخول شركات عالمية جديدة في مجال تسويق المنتجات البترولية لاستثمار التكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها وإقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة .

وأوضح رئيس شركة مصر للبترول أن مذكرة التفاهم تعد خطوة في مجال تكوين شركة مشتركة بين الجانبين تقوم على استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بمجمع الشركة في العامرية والتكنولوجيات المتقدمة لشركة بتروناس في انتاج كميات من زيوت التشحيم المتخصصة التي لا يتم انتاجها محليًا ويتم استيرادها من الخارج وذلك بواقع 20 الف طن سنويًا زيوت درجة أولى و 10 الاف طن سنويا من زيوت محركات الديزل مشيرًا الى أهمية المشروع في زيادة القدرة التنافسية للشركة في السوق المحلى والأسواق الخارجية ونقل تكنولوجيا جديدة متطورة الى المشروعات الخاصة بها.

ومن جانبه أشار أريجو إلى أن الشركة مهتمة بالتعاون مع قطاع البترول والعمل في مصر التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز مكانتها الاستثمارية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط خاصة مع توافر مقومات النجاح وفى مقدمتها سوق محلى واسع يضم كافة التسهيلات الإنتاجية والإمكانيات الفنية ، موضحا ًأن الهدف الاستراتيجي للمشروع المشترك هو دمج ما تمتلكه بتروناس من تكنولوجيات حديثة و إمكانات وخبرات في مجالات التوريد والتسويق على مستوى العالم مع الخبرات الواسعة والمتميزة التي تمتلكها شركة مصر للبترول في السوق المصرى بهدف تسويق منتجات محلية جديدة عالية الجودة واحلالها محل المنتجات المستوردة والدخول لأسواق تصديرية على المستوى الإقليمى .

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