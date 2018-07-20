ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حكم جديد بالسجن على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:22 ص
بارك جيون هاي
بارك جيون هاي
أحمد محرم
أفاد موقع "24" الإخباري الإماراتي بأن القضاء الكوري الجنوبي حكم على رئيسة البلاد السابقة بارك جيون هاي بالسجن لتلقيها أموالًا من جهاز المخابرات، وتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

وتمضي بارك عقوبة بالسجن 24 عامًا، بموجب حكم صدر عليها في أبريل، في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تظاهرات هائلة.

وحكمت محكمة منطقة وسط سيؤول على بارك بالسجن 6 سنوات في قضية أموال المخابرات، وسنتين أخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية.

ترشيحاتنا

سارة سلامة تتعرض لوعكة صحية

فيديو جراف ..سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

شاهد .. هنا شيحة في كواليس فيلم الديزل

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة أمام مدينة العلمين بمطروح

بدء استكمال أعمال رفع تابوت الإسكندرية

الوزراء ينفي العثور على 35 طفلا في دار أيتام بالشروق

للمعلمين.. سجل بياناتك للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة

ارتفاع ضحايا انقلاب قارب بولاية ميزوري إلى 18 قتيلا ومصابا

حكم صلاة المرأة دون جورب

إحالة المتهم بذبح الطفلة «ميادة» داخل مسجد في أوسيم للجنايات.. النيابة كشفت الجريمة ببقعة دماء على ملابسه.. واعترافاته: نحرت رقبتها قبل صلاة العشاء خوفا من الفضيحة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو
حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو
التعليم: فتح باب التظلم لطلاب stem .. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري
شاهد.. وزير الطيران يكشف تفاصيل هبوط الطائرة الأوكرانية اضطراريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟