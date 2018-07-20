حكم جديد بالسجن على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

أفاد موقع "24" الإخباري الإماراتي بأن القضاء الكوري الجنوبي حكم على رئيسة البلاد السابقة بارك جيون هاي بالسجن لتلقيها أموالًا من جهاز المخابرات، وتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.



وتمضي بارك عقوبة بالسجن 24 عامًا، بموجب حكم صدر عليها في أبريل، في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تظاهرات هائلة.



وحكمت محكمة منطقة وسط سيؤول على بارك بالسجن 6 سنوات في قضية أموال المخابرات، وسنتين أخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية.