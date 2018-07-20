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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا انقلاب قارب بولاية ميزوري إلى 18 قتيلا ومصابا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في ولاية (ميزوري) الأمريكية إلى 11 قتيلا و7 مصابين، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين، وذلك بحسب ما أعلنه دوج ردار مأمور شرطة مقاطعة "ستون".

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، فيما أفادت السلطات بوجود أطفال بين القتلى الذين لقوا مصرعهم جراء انقلاب القارب.

وكان قارب (رايد ذا داكس) يقل 31 شخصا عندما انقلب - مساء أمس - في بحيرة "تيبل روك" بمقاطعة (ستون) القريبة من مدينة (برانسون) خلال طقس عاصف. وكان قد تم تعليق جهود الانقاذ للبحث عن الضحايا ليلا ومن المقرر أن يتم استئنافها صباح اليوم.

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