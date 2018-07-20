الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري

أفاد الدكتور أحمد فاروق، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حار علي القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد، وشديد الحرار شمال البلاد،لافتا إلى أن درجة الحرارة تصل إلى 41 درجة.



وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أن هناك موجة حارة ستستمر حتى بعد غد الأحد، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في حالة الطقس وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، وهذه أجواء صيفية يمكن لها أن تكرر كثيرا طوال الفصل.



وأوضح مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بحرارة الطقس، ولكن لا يوجد أي تغيرات مناخية تؤثر بشكل كبير في حالة الطقس.

