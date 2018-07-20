صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الروابط الخالدة مع السودان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الجمعة/ الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السودان، وتصريحاته حول العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين.



فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الأنباء) تصريحات الرئيس السيسي التي قال خلالها إن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل، أما صحيفة (السياسة)، فنقلت تدوينة الرئيس السيسي - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - والتي أبدى خلالها سعادته البالغة بزيارتي للسودان الشقيق، وركزت الصحيفة على حفاوة الترحيب بالرئيس السيسي في الخرطوم، حيث استقبله الرئيس السوداني عمر البشير، وعدد من وزرائه.



في حين قالت صحيفة (الجريدة) - تحت عنوان (السيسى فى الخرطوم لبحث مستجدات القرن الأفريقى) - إن زيارة الرئيس السيسي للسودان تكتسب أهمية خاصة في ضوء تنامي العلاقات بين دولتي وادي النيل، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك في العديد من الملفات، فضلا عن انخراط الزيارة في الترتيبات السياسية الجديدة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، من انفتاح غير مسبوق في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.



كما أبرزت الصحيفة تصريحات سفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت، التي قال خلالها إن زيارة الرئيس تحظى بترحيب رسمي وشعبي سوداني كبير، في ضوء خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، بينما نقلت عن سفير السودان بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم قوله إن زيارة الرئيس السيسي تتميز بأهمية توقيتها ومضمونها؛ حيث تأتي في وقت تحشد فيه المنطقتان العربية والإفريقية بتطورات ومستجدات بالغة الأثر، وتسارع للأحداث في ليبيا واليمن وسوريا، بجانب التطورات المهمة في القارة الإفريقية.

