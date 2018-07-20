جدى مانديلا أحدث مؤلفات ابنة المناضل الإفريقي في ذكرى ميلاده

صدر مؤخرا فى المكتبات الفرنسية أحدث المؤلفات عن المناضل الإفريقى الراحل "نيسلون مانديلا"، والتى كبتها أبنته "زندزى مانديلا" تحت عنوان "جدى مانديلا" ، لتعريف الشباب بحياة ومشوار والدها المناضل الإفريقى الذى يمر هذا العام مائة عام على مولده فى عام 1918.



وقد أرادت أبنة المناضل الإفريقى – التى تشغل حاليا منصب سفيرة جنوب إفريقيا فى الدانمارك – شرح بطريقة مبسطة إلى أولادها البالغين الستة والثمانية أعوام كيف إستطاع جدهم تغيير الحياة فى بلادهم ومطالبته بالحرية والتسامح ونبذ العنف والعنصرية إلى جانب لقطات من حياة هذا البطل التى كانت وراء القضبان الحديدية حيث ظل مسجونا لمدة 27 عاما .



يذكر أن الكتاب قد نشر فى الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والعديد من الدول الأوروبية .