تحرير 52 محضرا وغرامات لمخابز ومحلات بالوادي الجديد

أجرت لجنة مشكلة من مديرية التموين ومديرية الطب البيطري والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة تفتيش مفاجئ على عدد من المخابز والمحلات .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة للوقوف علي مدي صلاحية وجودة السلع المقدمة للمواطنين ومطابقة الخبز للمواصفات ومعايير الجودة التامة.



وأسفرت أعمال اللجنة عن تحرير 5 محاضر مخالفة نقص أوزان وغرامات 500 جنيه، تحرير عدد 18 محضر عدم إعلان عن أسعار، تحرير 20 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 مزاولة مهنه بدون ترخيص، و4 غش تجاري، ومحضرين عدم صلاحية لحوم بلدي.