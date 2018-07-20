كوريا الجنوبية تستضيف القمة العالمية السابعة للسياحة الحضرية

تستضيف كوريا الجنوبية القمة العالمية السابعة للسياحة الحضرية في الفترة من 16 – 19 سبتمبر المقبل ويشارك في اجتماعاتها أكثر من 500 شخصية في مجال السياحة يمثلون هيئات عالمية.



وذكر موقع صحيفة (كوريا تايمز) عن حكومة العاصمة سول أن كوريا الجنوبية ستكون الدولة الأولى في شمال شرق آسيا التي تستضيف الحدث بعنوان "رؤية 2030 للسياحة الحضرية" لمناقشة القضايا الرئيسية المحيطة بمستقبل سياحة المدن.



وتنعقد القمة الدولية تحت رعاية المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة والحكومة المحلية بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إلى جانب منظمة السياحة الكورية، وكانت أول قمة عالمية عقدت لأول مرة عام 2012 في اسطنبول بتركيا.