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أخبار العالم

الأرجنتين تجمد أصول منظمة متورطة بتمويل حزب الله

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:29 ص
ميليشيات حزب الله
ميليشيات حزب الله
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الحكومة الأرجنتينية أعلنت تجميد أصول منظمة إجرامية بعد رصد قيامها بتمويل حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في بيان أصدرته وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وقال البيان إن الحكومة جمدت أصول من يُفترض أنهم يشكلون جزءًا من «جماعة بركات»، وفقًا للقانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب.

ومجموعة بركات، المعروفة أيضًا باسم «عشيرة بركات»، هي منظمة إجرامية مرتبطة بحزب الله، ويقودها أسعد أحمد بركات الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي بعد تحقيق قامت به وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، التي حددت ما لا يقل عن 14 شخصًا مرتبطين بجماعة بركات، متورطين في جرائم تهريب وتزوير أموال ووثائق وابتزاز وتهريب مخدرات واتجار بالأسلحة، وغسل أموال وتمويل إرهاب.

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