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ديني

7 سنن نبوية احرص عليها في يوم الجمعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:25 ص
سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خص يوم الجمعة بسبع سُنن، يُستحب أن يقوم بها المُسلم.

وأوضحت «الإفتاء» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الاغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة.

وأضافت: قراءة سورة الكهف، والإكثار من الدعاء والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-».

وأشارت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف لهذا السبب، مستشهدة بما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

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