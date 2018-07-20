تكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق السريعة.. فيديو

أفاد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن هناك حالةً من الهدوء التام على معظم الطرق والمحاور الرئيسية، وزيادة في حالة السفر مع بدايات فصل الصيف والإجازة الصيفية.





وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أن هناك خدمات مرورية مكثفة مدعومة بالآليات والمساعدات الفنية لمتابعة الحالة المرورية على مدار اليوم.





وأوصى الخبير المروري، قائدى السيارات بضرورة التزام الحيطة والحذر أثناء القيادة وبأن تكون السرعة مناسبة والالتزام الحارات المرورية واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة وعم استخدام الهاتف المحمول والجدية في القيادة واستخدام الإشارات.



