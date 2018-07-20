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التعليم: فتح باب التظلم لطلاب stem .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:32 ص
رضا حجازى، رئيس قطاع
رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام
آيات أحمد
قال رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم شكل لجنة لمراجعة نتائج الطلاب بمدارس المتفوقين، مؤكدًا أن المركز القومى للامتحانات راجع نماذج الامتحانات ووجدها مطابقة للمواصفات.

وأضاف حجازى فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن امتحانات مدارس steam مطابقة للمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة اعمال التصحيح ووجدوا تطابق مابين التصحيح الاليكترونى واليدوى.

وأوضح أن الدكتور طارق شوقى وافق على إعادة شكل نظام التظلم بما يكفل بتغيير حالة الطلاب، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتوجه الطلاب صباح الغد لمدارس السنية بمنطقة السيدة زينب لمراجعة أوراق امتحاناتهم وتقديم طلب إعادة تصحيحها.

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