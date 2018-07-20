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أخبار العالم

مقتل 4 وإصابة 6 من أفراد الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
قُتل 4 من أفراد الشرطة الأفغانية واُصيب 6 آخرون خلال هجوم شنته حركة طالبان على مركز منطقة قره باغ في إقليم غازني شرق أفغانستان، وفقا لما صرح به مسئول أفغاني اليوم /الجمعة/.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية فريد مشعل - لوكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية - إن طالبان شنت الهجوم على قره باغ ليلة أمس، وأن المسلحين أرادوا الاستيلاء على مركز المنطقة، بيد أن قوات الأمن صدت هجومهم.

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