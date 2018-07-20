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أخبار العالم

سفير روسيا في واشنطن: نتائج التعاون بين البلدين واضحة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة إنترفاكس عن أناتولي أنتونوف سفير روسيا في واشنطن قوله اليوم الجمعة إن نتائج التعاون الروسي الأمريكي واضحة في سوريا.

وأضاف السفير أيضا أن موسكو مستعدة لبحث اقتراح بعقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره امريكي دونالد ترامب.

وكان البيت الأبيض قد قال أمس الخميس إن ترامب وجه الدعوة لبوتين لزيارة واشنطن الخريف المقبل متجاهلا بذلك انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة للقمة التي جمعت بينهما في هلسنكي هذا الأسبوع.

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