غرق طالب أثناء الاستحمام في الترعة السوهاجية بجهينة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج من انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في الترعة السوهاجية بجهينة.



تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بغرق "حاتم.م.أ.أ"، 18 عاما طالب، أثناء الاستحمام في الترعة السوهاجية بجهينة الغربية،وتم انتشال الجثة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، بسؤال شقيق المتوفي أحمد، 15 عاما طالب، ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام شقيقه بالاستحمام بالترعة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2324 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.

