ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:02 ص
سورة الكهف
سورة الكهف
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.

واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

وأفاد: فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

ترشيحاتنا

نصائح لا تنسيها أثناء السفر برحلات الصيف

بالأسعار.. دليلك السياحى لقضاء إجازتك بالفيوم.. فيديو وصور

والدة الشاب المتوفى فى هاسيندا تكشف تفاصيل الواقعة..فيديو

ريال مدريد يسعى لضم الأرجنتيني إيكاردى مهاجم إنتر الإيطالي

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

أضرار خطيرة تترتب على تأخير وجبة العشاء إلى منتصف الليل

غدا.. حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضور الرئيس

الوزراء ينفي العثور على 35 طفلا في دار أيتام بالشروق

سعر الحديد اليوم فى السوق

السعودية ترد على مرشد إيران: كل الحجاج سواسية

إشادة السيسي بتطور العلاقات بين مصر والسودان تتصدر نشرة صباح البلد

أمريكا تقدم مقترحين لـ حماس مقابل تحسين اقتصاد غزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهى الأطعمة التقليدية
إسماعيل عبد الرؤوف: داعش يمتلك آلة إعلامية قوية
تكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق السريعة.. فيديو
التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو
حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟