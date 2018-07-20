ملفات الصحف.. الأهرام تناقش تصويت مجلس النواب على برنامج الحكومة.. والجمهورية تفتح ملف الصحة.. والوطن تهتم بتكنولوجيا النانو باعتباره ثورة علمية وعلاجية

-جريدة الأهرام تناقش تصويت مجلس النواب على برنامج الحكومة

-جريدة الجمهورية تفتح ملف صحة المواطن بين العلاج والوقاية

-جريدة الوطن تفتح ملف النانو تكنولوجى الذى يعتبر ثورة علاجية وعلمية



تناولت الصحف المصرية اليوم الكثير من القضايا التى تهم الرأى العام ، مثل تصويت مجلس النواب على برنامج الحكومة ، وملف الصحة وأيضًا مناقشة مفهوم النانو التكنولوجى الذى يعتبر ثورة علاجية وحلول علمية للكثير من المشاكل.



ناقشت جريدة الأهرام تصويت مجلس النواب على برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولى فى الببان الذى ألقاه أمام المجلس يوم 3 يوليو الحالى .



وكان المجلس قد شكل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس لدراسة البيان وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على الجلسة العامة تمهيدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.



وأوضح الشريف، فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام»، أن اللجنة انتهت فى تقريرها إلى منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يختص ببرنامجها، مشيرا إلى أن اللجنة دعت الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق نهضة تنموية شاملة وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الحكومة الجديدة، وما ورد في بيان رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمام مجلس النواب عقب أدائه لليمين الدستورية فى 2 يونيو الماضى.



وأضاف أن عمل الحكومة يجب أن يراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية «مرحلة تثبيت الدولة»، ويهدف للانطلاق نحو تحقيق مرحلة أكثر إشراقًا واستقرارًا «مرحلة جنى الثمار»، حيث تضع الحكومة نصب أعينها تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة وبناء الإنسان المصرى، إيمانا منها بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.



وفتحت جريدة الجمهورية ملف صحة المواطن بين العلاج والوقاية جاء فيه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والاهتمام بتطوير المنظومة الصحية وجعلها على رأس الأولويات لتقديم خدمة طبية متميزة تم إطلاق وتنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكلفة 1.6 مليار واختيار مجموعة من المستشفيات الحكومية والجامعية على مستوى الجمهورية لعلاج غير القادرين تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وتشمل مستشفيات الهلال للتأمين الصحي بسوهاج والمجمع الطبي للتأمين الصحي بالغربية وشبين الكوم التعليمي بالمنوفية والعريش العام بشمال سيناء والخارجة بالوادي الجديد والأقصر الدولي بالأقصر والطور بجنوب سيناء والمنصورة الدولي بالدقهلية والأحرار التعليمي بالشرقية وكفر الشيخ العام والفيوم للتأمين الصحي ومعهد ناصر وأحمد ماهر التعليمي بالقاهرة والعجوزة بالجيزة بالإضافة إلي 18 مستشفي جامعيًا.



رحب الدكتور محمود المتيني عميد كلية طب عين شمس بمشروع إنشاء المستشفيات النموذجية بالمحافظات التي أعلنت الدولة مؤخرًا مؤكدًا أنها فكرة بناءة وفي صالح المريض المصري والمنظومة الصحية في مصر بشكل عام مضيفًا انه يجب وضع دراسة توضيح آليات تطبيق الفكرة والتكلفة المادية والفترة الزمنية بكل محافظة بالإضافة إلي رصد احتياجات كل محافظة حسب العدد السكاني من أسرة الرعاية وغرف العمليات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية.



يضيف الدكتور عادل موسي استشاري طب الطوارئ بمستشفي الحسين الجامعي إلي أن المستشفيات النموذجية طاقةنور لعلاج المصريين في حالة توفير الخدمات والإمكانيات وطاقم الأطباء والتمريض والغرف وتوفير الرعاية بأنواعها مثل رعاية المخ والأعصاب والرعاية العامة والسكتة الدماغية والقلب والصدر وأجهزة الأشعة بأنواعها لكي تحقق الهدف المنشود منها وهو تخفيف الضغط علي المستشفيات المركزية وتقديم خدمات صحية عاجلة للحالات الحرجة وانه يجب وضع دراسة توضح آليات تطبيق الفكرة والتكلفة المادية والفترة الزمنية بكل محافظة بالإضافةإلي رصد احتياجات كل محافظة حسب العدد السكاني من أسرة الرعاية وغرف العمليات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية ويستفسر موسي عن طبيعة التعامل مع الحالات المرضية هل تتم علي حساب الدولة أو المريض أو يطبق بها النظام الاقتصادي لابد من إعلان جميع الآليات لضمان ونجاح تلك المنظومة.



أما جريدة الوطن فهى فتحت ملف النانو تكنولوجى لأنها حلول علمية لمشاكل معقدة وثورة علاجية بأقل الإمكانيات وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يدأت الدولة تتوسع فى إنشاء معامل النانو بمختلف تخصصاتها فى العديد من الجامعات الحكومية .



أجرت الوطن الكثير من الحوارات مع العلماء من داخل المعامل ورصدت إبداعاتهم والكثير من المعاناة التى يمرون بها فى ظل نقص الأدوات والإمكانيات .



قال رؤساء الجامعات : مراكزه خطوة جيدة لدعم البحث العلمى والتنمية الصناعية .



وأشار خبراء من الإسكندرية أن النتائج مبشرة للقضاء على السرطان .



أما الطلاب اشتكوا ان المواد اللازمة للأبحاث تحتجز فى الجمارك بالشهور وانهم يحتاجون دعم مادى ومعنوى .



ووضح علماء الجامعة الأمريكية أن هناك تقنية جديدة لتحلية المياه وجهاز آلى مجمع لتشخيص التهاب الكبد الوبائى ، وأن الرقاقات البيولوجية تعتبر ثورة قادمة .



وقال الدكتور ابراهيم الشربينى أستاذ ورئيس برنامج علوم النانو ومدير مركز الأبحاث بمدينة زويل إن المدينة تهدف لإعادة الريادة لمصر فى مجال العلوم ،مشيرًا منذ وفاة العالم الراحل أحمد زويل لم تتلق المدينة أى تبرعات وطالب الجميع بتقديم الدعم والمساعدة وأكد أن زويل استطاعت أن تسجل 550 بحثًا علميًا فى مجلات بحثية إضافة إلى تسجيل 12 براءة اختراع فى قطاعى الصحة والبيئة فى أقل من 5 سنوات ، ابتكرنا اول منظومة لنانوميديسن فى العالم وتعنى استخدام تكنولوجيا النانو فى مجال الطب .