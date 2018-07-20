إزالة تعديات على مزارع الصرف الصحي بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة التعديات على مزارع الصرف الصحي بناحية نزلة عمارة دائرة مركز طما بسوهاج، وتم إزالة تعديات علي مساحة 93 فدانا.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بحملة أمنية استهدفت إزالة 5 حالات تعد علي مزرعة الصرف الصحي بناحية نزلة عمارة وتم تنفيذ القرار رقم 256 لسنة 2018 ضد كل من رجب.ع.ا.خ، لقيامه بالتعدي بالزراعة علي مساحة 20 فدانا، وحسن.م.م.ح، لقيامه بالتعدي بالزراعة علي مساحة 7 أفدنة و 12 قيراطا، وسمير.ف.ن، لقيامه بالتعدي بالزراعة علي مساحة 8 أفدنة، ورجب.ع.أ.خ، لقيامه بالتعدي بالزراعة علي مساحة 50 فدان، ورجب.ع.م، لقيامه بالتعدي بالزراعة علي مساحة 8 أفدنة، بإجمالي مساحة 93 فدانا و 12 قيراطا.تحرر عن ذلك المحضر رقم 3620 إداري مركز طما وأخطرت النيابة العامة للتصرف.