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تعليم

مجلس استشارى بجامعة الإسكندرية لتطوير مهارات المعلمين 

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتشكيل المجلس الاستشارى التربوى بالجامعة للعام الجامعي المقبل، تكون مهمته رسم السياسة التربوية بكليات التربية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والفنون الجميلة، ورياض الأطفال، فيما يتعلق ببرامج إعداد المعلم وبرامج الدراسات العليا وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرنامج التربية الميدانية فى أغلب مدارس المحافظة وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتربية والتعليم.

وأشار "الكردي"، في تصريح له اليوم، إلى أهمية دور هذا المجلس الذى يأتى إنطلاقًا من حرص الجامعة على القيام بدورها فى خدمة المجتمع وضرورة العمل على تطوير دور المعلم ليكون حلقة وصل بين هذه الكليات ونقابة المعلمين بالمحافظة ووكالة وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والدولية لمعرفة احتياجاتها.

كما يختص المجلس بوضع سياسة متكاملة لتدريب الطلاب على دمج التقنية بالتعليم، والتدريب على استخدام الأساليب الحديثة، واستحداث مقررات بينية بين تلك الكليات مثل برامج الحاسب الآلى، والتعرف على الاتجاهات الحديثة لدمج التقنية بالتعليم، وتطبيقات التعلم الالكترونى، فضلًا عن وضع آلية للتصدى لمشكلة التعثر الدراسى عند بعض الطلاب.

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