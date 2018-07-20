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أخبار العالم

مشرعون أمريكيون يعتزمون القيام بزيارة جديدة لروسيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
رويترز
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية اليوم الجمعة نقلا عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي تعتزم زيارة روسيا مجددا في أعقاب زيارة نادرة قامت بها مجموعة من النواب الجمهوريين هذا الشهر.

ونقلت إنترفاكس عن السفير أناتولي أنتونوف قوله إن هناك فرصة ضئيلة لأن يزور نواب من البرلمان الروسي الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أن موسكو مستعدة لمناقشة عقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة تاس للأنباء الروسية نقلا عن عضو البرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيوف إن أعضاء الكونجرس الأمريكي قد يزورون روسيا خلال النصف الأول من أغسطس

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