مسابقه للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن استضافة النهائيات الإقليمية للمسابقة الدولية للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية والتى تنظمها الجامعة بالشراكة مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات الدولية وذلك خلال الفترة مــن 3 إلى 5 أغسطس 2018 تحت رعاية وزارة الاتصالات.



وأوضح "قنصوه"، أن جامعة الإسكندرية هى الشريك الأكاديمى الوحيد للمسابقة على المستوى الإقليمى بداية من هذا العام وتعقد المسابقة لاختيار الفرق الفائزة التى ستمثل مصر والمنطقة العربية وإفريقيا فى النهائيات الدولية والتى ستعقد هذا العام بمدريد بأسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2018 بمشاركة أكثر من 20 فريق من مختلف دول العالم.



وأضاف "قنصوة"، أنه سيتم هذا العام تنظيم ثلاث تصفيات إقليمية قبل النهائيات الدولية بأسبانيا حيث تنظم تصفيـات أمريكا اللاتينية بالإكوادور بالتعاون مع جامعة (Ia Universidad de Fuerzas Armadas) وتصفيات آسيا ببنجلاديش بالتعاون مع (Ieee Bangladesh) وتصفيات مصر والشرق الأوسط وافريقيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية حيث ستتأهل الثلاث فرق الأولى من كل مستوى للمشاركة فى النهائيات الدولية بالإضافة للفرق المشاركة من أوروبا وأمريكا الشمالية.