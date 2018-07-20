مولر: عدم استغلال الفرص أهم أسباب الخروج المبكر من المونديال

قال توماس مولر نجم منتخب المانيا ونادى (بايرن ميونخ) اليوم /الجمعة/ إن عدم استغلال الفرص كان من أهم أسباب الإخفاق الكبير لمنتخب المانشافت في مونديال روسيا وخروجه من دورالمجموعات، وهو حامل اللقب.



وأضاف مولر - خلال تصريحاته لشبكة (سكاي سبورتس) - "لم نستغل الفرص جيدا، لقد سجلنا عددا قليلا من الأهداف، ولم نكن جيدين بما يكفي، والهزائم الكبيرة لنا ستكون أكبر محفز لنا في المستقبل".



وتابع "بالتأكيد خروج ألمانيا من دور المجموعات للمونديال كان مؤذيا لنا، لأن الموضوع معقد للغاية".

وعن بايرن ميونخ، قال "نواجه موسما جديدا تماما، يحتاج الجميع إلى التعرف على بعضهم البعض، والجميع إيجابي جدًا، فالفريق والجهاز الفني لديهم أهداف كبيرة، وهذا يتلاءم مع روح التفاؤل الموجودة".