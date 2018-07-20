ميناء الإسكندرية: بدء إجراءات طرح ٥٥ ألف متر لأعمال الصب السائل

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على بدء إجراءات طرح مساحة ٥٥ ألف متر مربع مقسمة على جزءين لأعمال الصب السائل، مع التأكيد على إلزام المستثمرين بإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشرعات المتعلقة بالميناء.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بمقر وزارة النقل بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة.



وأفاد بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، بأن الاجتماع شهد عرضا لأهم ملامح المخطط العام للميناء حتى عام ٢٠٣٥، حيث شمل العرض أهم المشروعات المنفذة بالميناء مثل أعمال التكريك التي تمت على المجرى الملاحي الخارجي للميناء وكذلك الممر الداخلي للوصول لعمق ١٥ متر لاستقبال السفن العملاقة.



كما استعرض الاجتماع مشروع الجراج متعدد الطوابق، وأعمال استكمال إنشاء محور كوبري الدخيلة والوصلة التي تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلي، وتناول العرض كذلك مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية وما تم إنجازه من إجراءات حتى الآن لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع.



أعقب ذلك عرض لمعدلات تداول البضائع العامة والمحواه والصب الجاف والصب السائل التي حققها الميناء عن العام الحالي مقارنة بالعام السابق حيث سجلت نسبة زيادة تبلغ ١٤%، وكذلك تم عرض الإيرادات المحققة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والتي بلغت ٤ مليارات جنيه.

