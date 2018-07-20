إحباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في شرق أفغانستان

أحبطت قوات الأمن الوطني الأفغانية هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة في إقليم نانجرهار شرق البلاد.



وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، أن المسلحين المناهضين للحكومة الأفغانية أرادوا تنفيذ الهجوم الانتحاري باستخدام جهاز ناسف يدوي الصنع وزرعه داخل سيارة.



من جانبها، أعلنت حكومة الإقليم الأفغاني - في بيان - أنه تم اكتشاف سيارة محملة بالمتفجرات قبل أن يتمكن المسلحون من استخدامها في هجوم بمنطقة مومندارا، كما تم تفجيرها بعيدا دون التسبب في إلحاق أضرار بأي شخص.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.

