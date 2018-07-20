روسيا تختبر أحدث نظام دفاع صاروخي

اختبرت قوات الدفاع الجوي الروسية أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاجان" في كازاخستان بنجاح.



وقال نائب قائد وحدة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي اللواء أندريه بريخودكو، إن الصاروخ المضاد للصواريخ أنجز المهمة بنجاح ودمر الهدف الافتراضي في الوقت المحدد، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.



يشار إلى أن هذا الاختبار الرابع للصاروخ الجديد، حيث أُجري الاختبار الأول في 24 نوفمبر الماضي وتم إجراء ثاني تجربة في 12 فبراير الماضي، فيما أُجريت التجربة الثالثة في الثاني من شهر أبريل الماضي.

ويوجد نظام الدفاع الصاروخي في ترسانة قوات الدفاع الجوي للقوات الجوية، إذ يحمي العاصمة موسكو والمنطقة الصناعية المركزية من هجمات الصواريخ الباليستية، كما من بين مهامه مساعدة نظم الإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية ومراقبة الفضاء الخارجي.

