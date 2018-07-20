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استشارى مخ وأعصاب: صعوبة التعلم عند الأطفال بسبب ضعف الذاكرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
عرف الدكتور حمدي النبوي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، تنمية الذكاء عند الأطفال ومدى الاستجابة لديهم وتنمية قدرتهم الذهنية.

وقال «النبوي» خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» إن صعوبة التعلم عند الأطفال بسبب ضعف في الذاكرة وليس "غباء" كما يعتقد الكثير من أولياء الأمور، لذلك الأطفال يحتاجون إلى تنمية مهارات وعرضه على طبيب في البداية خاصة الأطفال العدائية التي تعتدي على زملائه بالضرب.

وأشار «النبوي» إلى أن الطفل العنيف مع الأطفال لابد من عرضه على طبيب متخصص للكشف عليه وعمل له اختبارات ذكاء، مشيرا إلى أن نسبة معامل الذكاء للطفل الطبيعي فوق الـ 90%، لذلك يطالب أولياء الأمور بالكشف علي أطفالهم قبل الالتحاق بالمدرسة وعمل لهم اختبار ذكاء مثل الرمد والسمع.

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