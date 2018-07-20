أنيستا يخوض مرانه الأول مع ناديه الياباني الجديد

شارك لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا اليوم /الجمعة/ في أول مران له مع فريقه الجديد، فيسيل كوبي الياباني، الذي قد يبدأ اللعب بين صفوفه، بعد غد /الأحد/.



وأجرى قائد برشلونة السابق، تمرينات إحماء قبل أن يشارك في التدريبات مع زملائه الجدد، الذين استقبلوه بالتصفيق في منشآت النادي الواقع غربي اليابان، خلال المران الذي كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام.



ومن المنتظر أن يأتي الرسام، ضمن قائمة مدرب فيسيل كوبي، تاكايوكي يوشيدا، لمباراة الفريق القادمة، المقررة /الأحد/ المقبل، أمام شونان بيلماري.



وأكد أنيستا - الذى أعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال روسيا، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام اليابانية قبل المران - "إنني بحالة جيدة على المستوى البدني. أعتقد أن هناك إمكانية لخوض مباراة الأحد المقبل".