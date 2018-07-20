تركيب خطوط الغاز بشارع خالد بن الوليد في الأقصر.. صور

بدأت محافظة الأقصر، في أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعي في منطقة شارع خالد بن الوليد، والذي يعد من أشهر الشوارع السياحية في مدينة الأقصر.



وقال خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعي المهندس، إن الغرض من توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة شارع خالد بن الوليد هو تغذية الفنادق السياحية والعقارات والمؤسسات والمباني الحكومية والخاصة الواقعة في نطاق الشارع، لخدمة أهالي المحافظة بما يتناسب مع مكانة المحافظة السياحية وما تحظى به من مكانة عالمية.



وتأتي أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى شارع خالد بن الوليد ضمن خطة ضخمة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشارع، حيث يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل والتي تشمل استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، وتوسعة الشارع للتغلب على الأزمات المرورية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله طبقًا للجدول الزمني الموضوع في مدة لا تتجاوز شهرين ونصف استعدادًا للموسم السياحي الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازي بين المياه والكهرباء والغاز والطرق.